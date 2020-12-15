Целительница Галина обманула пенсионера из Омской области на 30 тысяч

Полиция уже начала расследование по факту обращения персинера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился пенсионер из Омской области с заявлением о мошенничестве. 92-летний житель села Индейка доверился целительнице и потерял накопления.

По данным пресс-службы полиции, сельчанин увидел в бесплатной газете с объявлениями рекламу услуг целительницы Галины, которая обещала помочь в лечении хронических заболеваний. После звонка по номеру из объявления выяснилось, что Галина работает только по полной предоплате Поэтому жена пенсионера специально поехала в райцентр, чтобы через банкомат перевести деньги на указанный счет. За помощь пожилой чете целительница попросила более 28 тысяч рублей. После получения денег на связь сельчанами никто не вышел. Тогда они и пошли в полицию.

По факту мошенничества в полиции начали проверку, уже возбудили уголовное дело.