«Предупреждают друг друга о проверках»: Омские перевозчики хитрят при проверках на соблюдение масочного режима

Омичи стали реже попадаться на нарушениях масочного режима в транспорте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске продолжают проверки по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. За прошлую неделю с 7 по 13 декабря во время рейдов проверили более 900 транспортных средств и выявили только 6 нарушителей среди пассажиров. Неделей ранее этот показатель был в два раза больше. О некоторых уловках омских перевозчиков рассказал начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Омской области Юрий Чистяков.

- Проверки проводятся на наиболее оживленных остановках Омска, от микрорайона Московка до Солнечного поселка. Но перевозчики стали передавать информацию о проверках по своему "сарафанному радио", активизировали свою деятельность и в отношении пассажиров, предупреждают их, - отметил он.

Но в целом по наблюдениям надзорных органов, многие омичи стали ответственнее подходить к соблюдения санитарных требований.