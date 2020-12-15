Сразу три омских проекта стелы «Город трудовой доблести» участвуют во всероссийском голосовании

Омичи могут поддержать понравившийся проект стелы в голосовании до конца следующей недели. Фото: ВКонтакте

В этом году Омск и еще 19 городов удостоились звания "Город трудовой доблести". Теперь в каждом из них должны установить стелу, где будет опубликован указ о присвоении почетного звания городу. В Омске эту стелу установят рядом с памятником труженикам тыла. Такое решение приняли омичи в ходе открытого голосования. Стелу решили выполнить в едином стиле во всех городах, получивших звание. Как именно будет выглядеть монумент, выберут на открытом голосовании, среди проектов, преложенных архитекторами и дизайнерами со всей России. В список вариантов попали и работы трех омичей Игоря Вахитова (№ 777777 в галерее конкурсных проектов), Виталия Шевченко (№ 550002 в галерее конкурсных проектов) и Александра Бегуна (№ 550001 в галерее конкурсных проектов).

Проголосовать за понравившийся проект стелы можно на сайте российского Военно исторического общества. Голосование продлится еще неделю до 18:00 21 декабря. После состоится заседание творческого совета, на котором подведут итоги и выберут лучший вариант с учетом мнения россиян, экспертов и глав Городов трудовой доблести.