Бывшего главного судебного пристава Омска предлагают отправить в колонию на 7,5 года

Витрука судят по «традиционной» для чиновников статье о превышении должностных полномочий. Фото: web.archive.org

В Омске завершается суд над экс-руководителем областного УФССП Владимиром Витруком. Во время сегодняшних прений сторона обвинения предложила отправить бывшего главного пристава региона в колонию строгого режима на 7,5 года.

Также Витрука хотят на 6 лет лишить права занимать должности в госорганах и лишить чина «государственный советник юстиции РФ 3 класса». На следующем судебном заседании, которое, по предварительной информации, состоится 22 декабря, в прениях выступит сторона защиты, а также с последним словом сможет выступить подсудимый.

Напомним, по версии следствия, в 2016–2018 годы Витрук платил зарплату троим сотрудникам, которые иногда участвовали в соревнованиях от службы приставов, но заработали при этом на должностях госслужащих больше 1,8 млн рублей. К тому же он препятствовал взысканию с предпринимателя 12 млн долгов. А за взятку, как считает обвинение, помог бизнесмену вывести из-под ареста внедорожник.

За время следствия Витрук успел побывать в СИЗО, добиться домашнего ареста и снова отправиться в изолятор. Все дело в том, что он грубо нарушил условия содержания под домашним арестом. Витрука заметили гуляющим в центре Омска.

Была за время этого нетривиального уголовного дела и вовсе забавная и очень странная история. Следователь пожаловалась: Витрук рассказывал, что он – потомственный колдун и угрожал ей проклятием.