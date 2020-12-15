В Омске начали работать 69 елочных базаров

Омичи уже могут купить ели во всех округах города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске во всех округах заработали елочные базары. В администрации рассказали, что официально живыми елями торгуют на 69 площадках в городе. Пока спрос на деревья был не очень высоким, но продавцы ожидают пик активных продаж именно во второй половине декабря перед Новым годом.

В среднем розничная цена на сосны высотой до 1,5 метров составит 400 рублей, а от 1,5 до 3 метров — от 500 до 1000 рублей в зависимости от качества дерева. Продавцы обычно обращают внимание на кривизну дерева, пушистость и отсутствие желтеющих веток. Пихта обойдется омичам значительно дороже, от 1000 до 1500 рублей. Об это сообщает САУ "Омский лесхоз".

Купить новогодние деревья можно будет до 31 декабря включительно по следующем адресам:

- В Центральном округе:

10 лет Октября, дом 109

10 лет Октября, дом 175

Багратиона, дом 2

Декабристов, дом 155

Красный Путь, дом 26А

Маяковского, дом 50А

10 лет Октября, дом 166

6-я Линия, 109

10 лет Октября, 113

4-я Челюскинцев, дом 115/1

- В Ленинском округе

Проспект Сибирский, дом 7

Серова, дом 13

Демьяна Бедного, дом 69

Жуковского, дом 31, корпус 3

Крыловская, дом 23

6-я Станционная, дом 2, корпус3

6-я Станционная, дом 31

Воровского, 1/1

Гашека, 9/1

Гашека, 14

Труда, 32

Серова, 22

Бабушкина, 46

- В Кировском округе

Бульвар Архитекторов, дом 7, корпус 1, ООТ "Поворотная" (нечетная сторона)

12 Декабря, дом 104

12 Декабря, дом 64

70 лет Октября, дом 14, корпус 1

70 лет Октября, дом 20

70 лет Октября, дом 9

Бетховена, дом 18

Бетховена, дом 30

Ватутина, дом 7В

Дианова, ООТ "Улица Дианова" (четная сторона)

Комкова, дом 2

Лукашевича, дом 14, корпус 4

Лукашевича, дом 27

Мельничная, дом 126А

Степанца, дом 2

Бульвар Зеленый, дом 9, корпус 2

Проспект Комарова, дом 15, корп. 1

Проспект Комарова, дом 31Б Социальный рынок

12 Декабря, дом 115 ТК «Алладин»

Бетховена, дом 22, корпус 1 «Кировский рынок»

Дианова, дом 14 АТ Маркет

Дианова, дом 24, корпус 2 ТК «Любимый»

Дианова, дом 3, корпус 1, ТК «Лето»

Дмитриева, дом 15, корпус 5

Комкова, дом 1

Конева, дом 30, корпус 3

Конева, дом 32, корпус 4 ТК «Талисма»

Лукашевича, дом 10В ТК «Магистраль»

Перелета, дом 18

- В Советском округе

Заозерная 11/1 (Рынок «Первомайский)

Химиков, 63/1 (ТОК «Энтузиаст»)

22 Апреля, 8в (ТК «Настена»)

- В Октябрьском округе

Проспект Космический, дом 18Д

Кирова, дом 10 (ООТ «Дом дружбы»)

Кирова, дом 16, корпус 3

Кирова, дом 20 (ООТ «ул. 11-я Рабочая»)

Проспект Космический, дом 26А (ООТ «Рынок»)

2-я Военная, дом 36

Масленникова, дом 179

Кирова, д.49/1 ТК «Панорама Центр»

Октябрьский рынок ООО «Фин-Групп»

75-й Гвардейской бригады, д. 1г

Проспект Космический, д. 17б ЗАО «Торговый центр Октябрьский»

6-я Шинная, д. 8 у ТК «MIX Brand»

Рощинская, д. 1 (ТК «Роща»)

Проспект. Космический, д. 91 («Пятерочка»)