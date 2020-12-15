Омский предприниматель задолжал своим работникам 2 миллиона

Омич не выплачивал зарплату сотрудникам, а деньги тратил на другие нужды. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Крупные долги по зарплате накопил перед своими работниками один из омских предпринимателей. По данным прокуратуры, 56 работникам омич на заплатил почти 2 миллиона рублей.

65-летний мужчина владеет цехом по переработке мяса и изготовлению полуфабрикатов. Он несколько месяцев не выплачивал сотрудникам зарплату, кому-то полностью, кому-то частично, а предназначенные для этих целей средства тратил на другие нужды. Когда сумма накопилась внушительная работники обратились в прокуратуру. Свою вину подозреваемый отрицает.

Следователи выяснили, что у предпринимателя есть автомобиль стоимостью более 1,8 миллионов рублей. На время следствия на него наложили арест, не исключено, что мужчина лишится машины, если его признают виновным. Сейчас дело направили в мировой суд для рассмотрения по существу.