Гид по новогоднему Омску - 2020: Для омичей подготовили 37 праздничных локаций

В администрации подготовили множество интересных локаций. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Куда сходить на новогодних каникулах в Омске 2020 - сейчас один из главных вопросов. В администрации подготовили 37 развлекательных локаций. У каждой будет своя концепция и программа. В этом году из-за пандемии увеличено количество мест для самостоятельных прогулок и новогодних локаций, как в центре, так и на окружных территориях.

О формате праздничных гуляний рассказала заместитель мэра города Омска Анастасия Терпугова.

- Мы подготовили для омичей 37 локаций, которые можно будет посетить всей семьей и интересно провести там время — сделать фото на фоне праздничных иллюминаций, покататься на горках и катках, рассказала Анастасия Терпугова. - С сегодняшнего дня на сайте мэрии Омск.рф начинает работать «Гид по новогоднему Омску». Здесь собрано все необходимое для того, чтобы омичи могли встретить предстоящие праздники. Адреса, описание и режим работы новогодних локаций, горок, катков, лыжных трасс, хоккейных коробок и елочных базаров — эта информация есть на нашей онлайн-карте «Новогодний Омск».

Всего в период зимнего сезона 2020/2021 годов в городе будут функционировать 119 хоккейных площадок. Из них — 88 сооружений расположены на придомовых территориях, еще 31 площадка — на территориях средних общеобразовательных школ. Для катания на лыжах будут доступны 17 лыжных трасс.

Организуют для омичей и туристический маршрут, контрольными точками которого станут

сквер имени Дзержинского, улица Музейная, Воскресенский сквер, Выставочный сквер, историко-культурный комплекс «Омская крепость».

В сквере имени Дзержинского омичей ждет городской сторителлинг «Омские новогодние истории». Это интерактивный проект омских муниципальных библиотек. На элементах праздничного оформления сквера появится QR-коды, в которых будут зашифрованы новогодние истории, связанные с Омском.

Министерство культуры Омской области оформит пространство улицы Музейной в стиле сказки «Двенадцать месяцев».

В Воскресенском сквере разместится инсталляция «Горящее сердце», а в Выставочном сквере появится зимняя флора с прогулочными зонами и арт-объектами.

Главные события на новогодних праздниках развернутся в Омской крепости. Там установят светящуюся конструкцию в виде елки с бантом. Жители смогут покататься на коньках, а для них сделают красивую подсветку, установят деревянные качели и сделают фотозоны.

Вход в Выставочный сквер оформят воротами с гигантской снежинкой, а в самом сквере можно будет увидеть светящиеся елки и фигуры лесных жителей, деревья украшенные шарами и другие новогодние композиции. Дети и взрослые смогут погулять среди весёлых снеговиков, а в ночное время сфотографироваться с подсвеченными силуэтами.

Мобильная Усадьба Деда Мороза

Это новый проект администрации. Он будет в корне отличаться от прошлогоднего ДедМоробуса. У нового транспорта оригинальный стиль. Усадьба на колесах проедет по основным магистралям Омска и будет создавать новогоднее настроение для жителей.

По городу проедет мобильная усадьба Деда Мороза. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Музыкальный репертуар мобильной Усадьбы Деда Мороза будет включать несколько десятков популярных новогодних песен. Музыкальный автобус горожане смогут встретить на улицах города и остановочных комплексах 26 и 27 декабря, а также со 2 по 10 января с 12:00 до 18:00.

Где жителей ждут зимние развлечения?

Больше всего площадок будет на Зеленом Острове. Здесь появятся 5 снежных горок и 3 катка. Для поклонников лыжного спорта обустроят 3 лыжные трассы: вдоль набережной, а также в южной и северных частях парка. Зеленый Остров станет самой массовой развлекательной локацией.

Еще активные виды отдыха ждут омичей в самом спортивном парке нашего города — парке им. 300-летия Омска. Два ледовых катка, горки, праздничная фотозона, прокат снегоходов и квадроциклов, катание на надувных зимних санях — здесь есть все, чтобы энергично провести зимние каникулы.

В зимнем городке парка им. 30-летия ВЛКСМ собраны все самые популярные зимние развлечения: каток, горки, тюбинг. Обустроят здесь и ледяной городок.