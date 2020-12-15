Омичи пожаловались, что им приходится стоять в очереди на морозе, чтобы попасть на почту

Омичи пожаловались на очередь в почтовом отделении на Левом берегу. Фото: «Типичный Омск»

Ситуация, с которой пришлось столкнуться некоторым омичам похожа на лечение, которое страшнее болезни. Чтобы люди не скапливались внутри помещения и не заражали друг друга ковидом, посетителей почтового отделения на Левом берегу заставляют толпиться на улице. Коронавирусом при таких мерах профилактики они, может быть, и не заболеют, а вот простуда от стояния в очереди на морозе обеспечена многим – негодуют омичи.

– Людей запускают по одному, и около 15 человек стоят на улице. А внутри, как консервы в банке, ждут своей очереди, – рассказывают очевидцы в соцсетях. – На улице не -5 даже. Столкнулась с этим впервые.

В комментариях бывалые горожане поясняют, что в очереди сейчас стоять уже не обязательно. Можно зарегистрироваться на сайте «Почты России» и взять талончик на определенное время – как на прием к врачу. А коммунальные услуги и вовсе рекомендуют оплачивать онлайн и не создавать очереди искусственно.