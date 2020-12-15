Омич хотел подзаработать, прописав у себя 10 узбеков

В частном доме незаконно прописались сразу 10 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске нашли дом, где должно было бы проживать заметно больше людей, чем на самом деле. Внимание прокуратуры привлек хозяин дома на улице 6-я Марьяновская, в котором оказались прописаны сразу 10 иностранцев. По информации пресс-службы прокуратуры, хозяин частного дома решил немного заработать и договорился с группой приезжих их Республики Узбекистан о прописке их у себя за денежное вознаграждение. Жить гости из ближнего зарубежья у омича не собирались, да и он не собирался их пускать.

Это является нарушением закона и на мужчину завели уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ". Сейчас ведется расследование.