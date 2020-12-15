Омичи смогут проголосовать за проект стелы «Город трудовой доблести» можно до 21 декабря

В России стартовало общественное голосование на лучший проект стелы «Город трудовой доблести». В конкурсе участвуют 20 вариантов, свои работы представили как известные мастера, так и начинающие архитекторы и скульпторы со всей страны.

Отдать свой голос за понравившуюся композицию может каждый желающий на сайте стеладоблести.рф до 21 декабря. Для участия в опросе потребуется пройти простую процедуру регистрации. Проголосовать можно за один или несколько проектов.

После завершения голосования состоится заседание творческого совета Российского военно-исторического общества по монументальному искусству, который возглавляет Андрей Кончаловский. Решение о том, какой проект будет реализован в жизнь, будет приниматься на основании итогов общественного голосования, а также голосования глав городов трудовой доблести, в которых будут установлены стелы и оценок экспертов Творческого совета РВИО. Во всех 20 городах, которым летом этого года были присвоении звания «Город трудовой доблести», будут установлены одинаковые стелы.

Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, звание «Город трудовой доблести» присвоено Екатеринбургу, Боровичам, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.