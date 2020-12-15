В преддверии Нового года Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке

«Своя квартира – одно из самых популярных желаний на Новый год. Мы рады предоставить возможность легко его осуществить, — говорит руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — В момент запуска ипотеки с господдержкой 2020, мы проводили исследование, чтобы выяснить, как изменились критерии выбора и причины покупки жилья с появлением новой программы. И оказалось, что для 1/3 респондентов - это в принципе первая возможность купить свое жилье, а почти 2/3 теперь могут приобрести квартиру просторнее, в более престижном микрорайоне или с отделкой. И это очень хорошие заёмщики: уровень одобрения заявок на ипотеку с господдержкой составляет порядка 85%».

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

Подробнее можно узнать на raif.ru.