Омские пожарные показали, как ужасающе выглядит горящий дом изнутри

Пожар смогли потушить только утром следующего дня. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Серьезный пожар случился в Омске на улице 16-й Северной вчера, 14 декабря, примерно в 23 часа. Пожарные выложили фото изнутри горящей постройки, и выглядит это поистине устращающе.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС, полностью справиться с ЧП удалось только к 6 утра 15 декабря. Горели частный жилой дом и надворные постройки.

Также сообщается, что в ликвидации возгорания участвовали 40 пожарных и восемь машин. Материальный ущерб после случившегося установят после проверки.