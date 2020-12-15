В лесах Омской области установят указатели для потерявшихся людей

В Омской области начали устанавливать информационные таблички для заблудившихся в лесу. Фото: пресс-служба поискового отряда "Доброспас-Омск"

Каждый год в летний период в Омской области в лесах теряется не один десяток человек. В поисковые отряды поступает множество заявок о поисках грибников и отдыхающих, которые уходят в лес и теряются, даже если хорошо знакомы с местностью.

В Омской области волонтеры отряда "Доброспас-Омск" решили присоединиться к проекту "Стрелки". Его практикуют поисково-спасательные отряды по всей России. Суть в том, что в лесах развешивают яркие таблички с указателями, которые возможно помогут потерявшемуся человеку сориентироваться и выбрать правильное направление.

Омичей попросили не ломать указатели. Фото: пресс-служба поискового отряда "Доброспас-Омск"

- 13 декабря мы начали установку первых указателей. Начали с окрестностей пос. Дачный – именно отсюда поступило максимальное число заявок. До наступления грибного сезона мы планируем установить указатели по всей Омской области. Информацию по всем указателям мы передаём в Единую диспетчерскую службу 112 и на сайт Общероссийского проекта, - отметили в отряде.

Также поисковики попросили омичей не ломать и не портить указатели, ведь в будущем они могут спасти чью-то жизнь.