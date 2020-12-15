В Омске уже разбили новый троллейбус «Адмирал»

Троллейбус «Адмирал» уже попал в ДТП. Фото: «Голос Омска»

Минус один новый «Адмирал» в Омске. По словам очевидцев, водитель умудрился разбить вверенную ему машину, въехав в столб в депо.

Теперь в троллейбусе, который передвигался по дорогам города всего месяц, предстоит замена лобового стекла. По предварительным оценкам, это может обойтись в 80 тысяч рублей.

Напомним, 33 новеньких троллейбуса производства завода в Энгельсе прибыли в Омск в ноябре. Из закупили по программе «Безопасные и качественные дороги». 60% от их стоимости оплатили из федерального бюджета.

Во время презентации сообщалось, что в салоне таких транспортных средств установлены новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, а также предусмотрено оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями и интегрированы современные системы климат-контроля.

На омских дорогах «Адмиралы» выглядели практически как космические корабли из фантастических фильмов. Но, судя по всему, стараниями экипажей уже скоро начнут неплохо вписываться в окружающую обстановку.