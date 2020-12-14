Губернатор вручил дольщикам ключи от квартир в доме, который достраивал привлеченный омским правительством инвестор

Окончательно решить проблему дольщиков по другим объектам региона губернатор планирует в ближайшие 3 года. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Закончились мытарства 97 дольщиков, вложившихся в постройку дома на улице 70 Лет Октября. Почти сразу его возведение заморозили. Искать решения проблем пришлось областной комиссии по вопросам дольщиков.

Удалось силами нового подрядчика, привлеченного омским правительством, возобновить строительный процесс в прошлом году. По словам дольщиков, после того, как губернатор подключился к этому вопросу, дело сдвинулось с мертвой точки.

И вот сегодня Александр Бурков вручил омичам ключи от их квартир.

- В этом году мы закончили девятый дом, где дольщики получили ключи. Это почти 800 человек, – отметил губернатор. – В следующем году мы рассчитываем решить проблему ещё 8 домов уже при поддержке федерального центра. Вы знаете, что Президент дал команду выделить дополнительные средства субъектам. Из восьми домов 4 будем достраивать, а дольщики ещё четырёх домов получат компенсацию. В итоге 1233 участника долевого строительства смогут решить свои проблемы в следующем году.