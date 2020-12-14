На севере Омской области семья с ребенком чуть не замерзла на трассе

Семью беда застала вечером на севере региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В страшную ситуацию попала семья на севере региона. Супруги с несовершеннолетней дочкой ехали из Знаменского в Омск. В нескольких километрах от села Фрунзе их «Опель» внезапно заглох. В надвигающихся сумерках родственники остались совсем одни. Все проезжавшие мимо водители игнорировали их просьбы остановиться и помочь. После историй с расправами над отзывчивыми водителями осуждать за такое поведение кого бы то ни было сложно.

В итоге отчаявшуюся и сильно замерзшую семью спасли полицейские.

–Старший госавтоинспектор ОГИБДД капитан полиции Сергей Нуждин и полицейский ОППСП младший сержант полиции Сергей Гришин обнаружили «Опель» на обочине трассы в 10 км от Тары, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Автовладелец сообщил полицейским, что по пути заметил критически низкий уровень масла и испугался, что машина может заглохнуть совсем, поэтому остановился на обочине. Сотрудники полиции сопроводили его до ближайшей АЗС, где водитель купил автомобильное масло.

Позже водитель написал слова благодарности одному из тех, кто его спас.