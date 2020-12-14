На елочных базарах в Омске выявили первые нарушения

Омичам продавали елки, зараженные вредителями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в Омске начали работать елочные базары. Омичи уже могут купить новогоднюю красавицу в нескольких округах. Предпринимателей уже проверили сотрудники ветнадзора.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе рейда по местам торговли деревьями, нашли 10 продавцов, торговавших некачественными елями и соснами. Они привезли их из Челябинской и Курганской областей, из карантинных зон по заражению древесины различными вредителями: малым черным еловым усачом, черным сосновым усачом, сибирским шелкопрядом. Эти насекомые питаются хвоей растений и наносят ей значительный урон.

Сейчас продажа деревьев приостановлена, а на недобросовестных продавцов заведены административные дела.