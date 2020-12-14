Омич сам пришел в больницу и стал угрожать врачам

В омской больнице пациент угрожал избить врача. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омским медикам снова пришлось разбираться с буйным пациентом. На этот раз мужчина пришел в больницу сам с жалобами на боль в руке. Во время осмотра он стал вести себя неадекватно, ругаться и угрожать медикам физической расправой. Выяснилось, что омич был пьян. Тогда врачи вызвали сотрудников росгвардии, которым удалось успокоить вошедшего в кураж омича.

Мужчину все же удалось осмотреть и оказать ему медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе Росгвардии. Но сразу после этого 28-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.