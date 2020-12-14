«Спасибо соседям, что помогли тушить»: На видео попал страшный пожар в Омске

Пожар случился в частном секторе Немецкого поселка. Фото: «ЧП Омск»

Беда случилась у одной из омских семей, живущих в Немецком поселке. Сегодня, 14 декабря, загорелся их частный дом. Клубы черного дыма были видны далеко от места происшествия. К счастью, огонь быстро заметили и сразу вызвали пожарных.

– Люди добрые, пожалуйста, кто живет в частном доме и топит печь углем, будьте внимательнее. Высыпайте горячий там шлак, где это безопасно, а не в сторону соседей. Хорошо, что дома были взрослые и помогли хорошие соседи, – рассказывает очевидец ЧП. – Дома были дети, кот и попугай. Спасибо пожарным – быстро приехали.

В результате всех находившихся в доме удалось спасти. А вот деревянная постройка, судя по всему, очень серьезно пострадала и теперь нуждается в капитальном ремонте.