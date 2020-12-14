Полицейские разбираются в обстоятельствах избиения дедушки в омском доме престарелых

Избитый пенсионер сейчас находится в больнице. Фото: «ЧП Омск»

Напомним, информация о ЧП, случившемся в Нежинском геронтологическом интернате, появилась в соцсетях. Об избитом дедушке, попавшем в больницу, написал другой пациент.

– Нахожусь в офтальмологической больнице, в палате лежит избитый и обокраденный дедушка Миша, на один глаз он и так слепой, есть угроза лишится зрения вовсе, – пишет автор поста. – Говорит, что проживает в доме престарелых. Рассказывает про воровство, побои и халатное отношение. Сегодня отдал добровольно очки человеку, сказав: «Все равно украдут, лучше я сам отдам». Что там происходит? Почему старики в таком состоянии? Откуда в доме взрослых, умных и опытных людей драки и воровство? Больно смотреть.

Проверку этого инцидента уже начали в областной прокуратуре. А в региональной полиции озвучили причину, по которой в доме престарелых мог произойти конфликт.

– Проводится проверка по факту конфликта между двумя постояльцами Нежинского геронтологического интерната 79 и 78 лет, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – По предварительной информации, ссора на бытовой почве закончилась обоюдным причинением телесных повреждений. Старший мужчина первым ударил своего соседа по голове тростью, младший в ответ нанес несколько ударов в лицо, что и стало причиной обращения в больницу с ушибом мягких тканей головы и контузией левого глаза.

Также сообщается, что по окончании лечения 79-летний пенсионер пройдет судебно-медицинскую экспертизу, которая определит, насколько тяжелый вред здоровью был причинен. После этого полицейские примут решение о возбуждении дела. По другим фактам, обозначенным в посте, также проводится проверка.