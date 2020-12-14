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Добивал палкой и ножом: в Омске поймали браконьера за незаконную охоту на косуль

Мужчина забил семью из пяти животных
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Жителю Омской области грозит наказание за зимнюю охоту на косуль.

Жителю Омской области грозит наказание за зимнюю охоту на косуль.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске завершили расследование уголовного дела охотника, занимавшегося незаконной охотой на косуль в Омской области. Мужчина успел отстрелить 5 особей.

По данным пресс-службы полиции, 47-летний житель Большереченского района в январе 2020 года устроил незаконную охоту а районе деревни Ингалы. У мужчины не было лицензии на отстрел животных, и сезон охоты давно прошел, но сельчанина это не остановило. Он выследил семью из пяти косуль, двух из которых убил из ружья, еще двух ранил и добил палкой по голове, а последней перерезал горло. Довезти добычу мужчина решил на санях. Именно свежий след от них помог местному охотинспектору выследить браконьера и задержать его.

Примерный размер нанесенного браконьером вреда составил 200 тысяч рублей. За время следствия охотник полностью их выплатил. Но дело все равно рассмотрят в суде и мужчине может грозить крупный штраф от 500 тысяч до 1 миллиона или заключение от 3 до 5 лет.