«Ростелеком» в Омске продолжает оснащать цифровой экосистемой многоэтажные дома

В Омске за десять месяцев этого года увеличилось число жилых домов, которые подключены к расширенной инфраструктуре от «Ростелекома». В новостройках оператор связи еще на этапе проектирования закладывает схемы оптических линий связи, а подъезды оснащает сервисом «Ростелеком Ключ», в том числе умным домофоном и видеонаблюдением. Более четырех тысяч семей уже пользуются этими услугами компании.

Домофонная система от «Ростелекома» позволяет управлять входом в подъезд в приложении со смартфона и в личном кабинете на сайте. Сервис фиксирует каждого, кто позвонил в квартиру через домофон. Для этого в устройство встроена камера с высоким разрешением, которая записывает и сохраняет видео в облачном хранилище. Для посетителей в приложении есть функция гостевого кода, который приходит в виде СМС и действует только в течение заданного времени.

«Наша компания стремится совершенствовать технологии, открывать и расширять новые рынки, работать над развитием продуктовых предложений, а также над дальнейшим повышением качества услуг связи. Это позволяет гарантировать пользователям все преимущества современных коммуникаций. Например, подключив сервис “Ростелеком Ключ”, абоненты получают доступ к экосистеме, в которую включены услуги “Умный шлагбаум”, “Комплексное видеонаблюдение”, “Консьерж-сервис”, “WI-FI на дворовой территории” и “Умные счетчики”», — отметил директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

Сервис «Умный шлагбаум» от «Ростелекома» — удобное средство контроля, когда жильцы могут управлять въездом и выездом машин во двор через мобильное приложение. В дополнение можно подключить услугу «Консьерж-сервис» и открывать проезд для специального транспорта — пожарных машин или скорой помощи.

Услуга «Видеонаблюдение» позволяет не переживать за сохранность своего имущества, потому что наличие камер отсеивает большую часть злоумышленников. С «Wi-Fi на дворовой территории» жильцы получают бесплатный доступ в интернет на детских площадках, автомобильной парковке и у подъездов, а благодаря «Умным счетчикам» становится доступен удаленный сбор и передача показаний приборов учета воды, электроэнергии и тепла.

Жители домов, подключенные к расширенной экосистеме «Ростелекома», могут воспользоваться и другими предложениями компании. Осенью в линейке продуктов цифрового оператора появилась умная колонка с голосовым помощником «Марусей». Устройство умеет не только развлекать пользователя — искать и проигрывать музыку, занимать сказками и отвечать на вопросы. Акустическая система от Mail.ru Group (MRG) поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом» «Ростелекома».

Получить дополнительную информацию о технической возможности, а также оставить заявку на подключение услуг можно на сайте провайдера, а также по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.