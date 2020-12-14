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Омича приговорили к 8 годам колонии за продажу наркотиков знакомому

Совершить сделку молодые люди не успели
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичу придется отсидеть за попытку продать наркотики другу.

Омичу придется отсидеть за попытку продать наркотики другу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске осудили 23-летнего парня за незаконное хранение наркотиков и попытку их сбыта.

Как уточнили пресс-службе прокуратуры, 22 июня 2020 года молодой человек через Интернет купил наркотики, забрал их из тайника и часть планировал продать своему знакомому. Для этого он назначил встречу около популярного торгового центра. Завершить сделку приятели не успели, им помешала полиция.

В ходе следствия омич признал вину частично. Он заявлял, что продавать ничего не собирался. Суд рассмотрел дело и приговорил ранее уже судимого за хранение наркотиков омича к 8 годам колонии строгого режима.