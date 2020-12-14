В Омске скончался еще один преподаватель медуниверситета

Мария Иванюк скончалась от коронавируса.

Сегодня, 14 декабря, стало известно о кончине еще одного омского медика. В омском медицинском университете рассказали, что сегодня ушла из жизни кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии и эндокринологии Мария Иванюк. Медик 27 лет являлась научным руководителем гематологического отделения БУЗОО "Областная клиническая больница" и параллельно практиковала в частной клинике.

В пресс-службе вуза уточнили, что причиной смерти Марии Иванюк стал коронавирус. Это уже не первый смертельный случай среди преподавателей медуниверситета за время пандемии.