В космос запустили ракету, которую создали омичи

Сейчас на космодроме находится много представителей омского ПО «Полет», подразделения ГКНПЦ им. М. Хруничева.

Губернатор Александр Бурков поздравил с запуском «Ангары» участвовавших в её создании омичей и всех жителей Омской области.

- Тяжелая ракета-носитель семейства «Ангара-А5» построена в основном на омском производственном объединении «Полет». Поэтому для нас запуск ракеты-носителя - очень ответственный и волнительный момент, - отметил Губернатор Александр Бурков. - Омская область была и остается одним и космических центров страны. Многие омские оборонные предприятия производят уникальную технику для ракетно-космической отрасли. Поэтому вполне закономерно, что наш регион участвует в решении задачи особой государственной важности – в производстве ракеты-носителя нового поколения. Это высокое доверие и честь для нас. «Ангара» позволит России оставаться мировым лидером в освоении внеземного пространства, а также запускать космические аппараты разной массы со своей территории и, соответственно, обеспечит нашей стране независимый гарантированный доступ в космос. Важно, что ракета-носитель создается с применением исключительно отечественной элементной базы. Я горжусь тем, что в Омске сосредоточены передовые технологии и именно омичи участвуют в создании современной ракетной техники.

Уже в самое ближайшее время вся производственная цепочка как легкой «Ангары 1,2», так и тяжелой А5 будет полностью сосредоточена в Омске. Старт серийного изготовления на «Полете» намечен на 2023 год.

Следующие испытательные полеты назначены на 2021 год.