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Омского подростка, до смерти забившего бездомного, приговорили к 6 годам колонии

Подростка долго искали, а теперь он предстал перед судом
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Подросток будет отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних.

Подросток будет отбывать наказание в колонии для несовершеннолетних.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удивляющий своей жестокостью инцидент произошел минувшей весной 5 апреля. Тогда подросток до смерти избил бездомного. Он случайно встретил мужчину на улице и завел за гаражи, где стал наносить удары битой, ногами и руками. Остановился подросток только после оклика местной жительницы. Бездомному вызвали скорую, но медики не смогли спасти его жизнь. Мужчина скончался в больнице.

Нападавшего долго искали и смогли задержать спустя почти 4 месяца, 7 августа. Сейчас дело рассмотрел суд и признал подростка виновным в умышленном занесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Подростка приговорили к 6,5 годам лишения свободы в колонии для несовершеннолетних.

Криминал