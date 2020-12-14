В Омске из окна третьего этажа выпал ребенок

Родители вышли в магазин и оставили ребенка без присмотра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП, произошедшего практически в центре Омска.

По данным пресс-службы УМВД, из окна третьего этажа многоквартирного дома на проспекте Карла Маркса выпал шестилетний ребенок. Его заметила в окне проходящая мимо женщина. Сначала она услышала детский голос, а потом увидела, что ребенок стоит на подоконнике и бьет ладонями по москитной сетке. Вызвать спасателей женщина не успела, ребенок выбил сетку и упал. Женщина вызвала медиков, ребенка с характерными для падения травмами, доставили в больницу.

По предварительным данным полицейских, родители ушил в магазин, оставив ребенка одного дома. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.