В Омск поступило 1000 доз вакцины от ковида

1000 доз вакцины уже начали распределять по омским больницам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омск прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса. Эти 1000 доз в первую очередь отправят в больницы, чтобы обезопасить медиков.

– Сегодня и завтра вакцина поступит в лечебные учреждения, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Напомним, что на прошлой неделе в регионе привили 600 медиков из различных лечебных учреждений – все они согласились поставить прививку добровольно. Еще 42 человека вакцинированы в октябре.