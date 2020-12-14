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В Омск поступило 1000 доз вакцины от ковида

Ими в первую очередь будут прививать медиков
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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1000 доз вакцины уже начали распределять по омским больницам.

1000 доз вакцины уже начали распределять по омским больницам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омск прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса. Эти 1000 доз в первую очередь отправят в больницы, чтобы обезопасить медиков.

– Сегодня и завтра вакцина поступит в лечебные учреждения, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Напомним, что на прошлой неделе в регионе привили 600 медиков из различных лечебных учреждений – все они согласились поставить прививку добровольно. Еще 42 человека вакцинированы в октябре.

Коронавирус в Омской области