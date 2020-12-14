Омич пытался купить раритетный значок и лишился почти 100 тысяч

Омич лишился крупной суммы из-за нового хобби. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель села Ракитинка в Омской области увлекся фалеристикой, коллекционированием орденов. значков и медалей, и из-за нового хобби потерял все сбережения.

В пресс-службе полиции рассказали, что 52-летний сельчанин на официальном форуме фалеристов нашел объявление о продаже советского значка "Отличник геодезии и картографии". Мужчина решил приобрести его и не подозревая о мошенничестве. Он ввел данные карты в форме на сайте, а также код из смс. После этого с его карты списали 93 тысячи рублей. Конечно, он не получил никакого значка.

Сейчас полицейские ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено решение о возбуждении дела.