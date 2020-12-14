В Омской области на девочку, гулявшую с собакой, напала лиса

Дикое животное укусило подростка за лицо. Фото: Дарья АСЛАМОВА

ЧП случилось в поселке Красный Яр. В местную больницу привезли 14-летнюю девочку с укушенной раной лица.

Как выяснилось, все произошло на улице Восточной. К подростку с собакой побежала лиса и начала кидаться. Чтобы защитить питомца, юная хозяйка попыталась поднять его на руки. В тот момент, когда она наклонилась, дикий зверь вцепился ей в лицо.

К счастью, рана оказалась неглубокой и ребенку не потребовалась операция.

– Инспекторы ОБП «Любинское райохотобщество» в тот же день отстрелили дикое животное на территории поселка, его туша направлена в вирусологическую лабораторию на исследование, сообщает пресс-служба областного УМВД. – Проводится проверка.