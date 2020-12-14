В Омской области мужчину сбил грузовой поезд

Под колесами поезда погиб еще один омич. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области произошло ЧП со смертельным исходом. Об этом сообщили пресс-службе транспортной полиции. По их данным, инцидент произошел на станции Калачинская.

Один из местных жителей переходил железнодорожные пути в неположенном месте и на заметил грузовой состав. Машинист пытался подавать предупреждающие сигналы, но пешеход никак на них не реагировал и продолжил свой путь. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло и мужчина оказался под колесами поезда.

Сейчас проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства гибели 47-летнего жителя Омской области.