В Омской области начинается суд над матерью мальчика, зверски убитого отчимом

Трагедия случилась с этим 3-летним мальчиком. Фото: Олеся Григорьева (Facebook)

Трагедия случилась прошлым летом в деревне Пресновке Оконешниковского района. Местный житель Сергей Лавренов зверски избил своего 3-летнего пасынка.

Все произошло на глазах матери малыша. Надежда Сошкина не попытались остановить пьяного садиста. Более того, вместо того, чтобы вызвать ребенку скорую, она с его мучителем отправилась спать.

А наутро, найдя сына мертвым, сельчанка придумала историю, чтобы оправдать сожителя. Женщина рассказала следователю, что мальчик сильно ушибся, упав с качелей. Но эта версия почти сразу же рассыпалась из-за своей несостоятельности.

Лавренова уже приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.

Теперь сразу по двум уголовным статьям – за оставление в опасности и неисполнение родительских обязанностей – будут судить Сошкину.

– В ходе следствия обвиняемая раскаялась в содеянном, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование завершено, в связи с чем в ближайшее время решится вопрос о направлении уголовного дела в районный суд.

Ранее 23-летнюю женщину ограничили в родительских правах на оставшихся у нее троих детей – 5-летнего мальчика, годовалую и 6-месячную девочек. Ребятишек поместили в детдом.

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