Нескольким омичам 15 декабря отключат холодную воду на сутки

У некоторых омичей не будет дома вод почти сутки. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В пресс-службе омского Водоканала сообщили об очередных работах на водопроводе. Из-за плановой замены задвижек Без воды придется обходиться жителям 40 домов на улице 22-ого Партсъезда. Воды не будет с 11:00 до 24:00 15 декабря в домах по адресам:

- 22-ого Партсъезда д. 51/2, д. 51, д. 53, д. 55, корп. 3, д. 55, корп. 2, д. 55, корп. 6, д. 49, д. 49/1, д. 51, лит. А, д. 53а/1, д. 98, корп. 1, д. 98, д. 98 а, д. 98а/1, д. 98б, д. 100, д. 101, д. 104а, д. 100а, д. 104, корп. 1, д. 100а/4, д. 97, д. 51а, д. 51б/3, д. 51б, корп. 2, д. 51г, д. 51в/1, д. 51в, корп. 1, д. 51б/1, д. 51б, корп. 1, д. 51б, д. 51в, д. 53а, д. 53а, корп. 1, д. 51б, корп. 4, д. 51д, д. 53а/2, 51г/1, 51б/2.

А в ночь с 14 на 15 декабря без воды придется обходиться жителям двух микрорайонов. Там также ожидаются плановые работы по смене задвижек. С 23:00 14 декабря до 6:00 15 декабря холодной воды не будет в микрорайоне Береговой и поселке Надеждино.