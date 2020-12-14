В Омске пойдет под суд хозяин казино в частном доме

Хозяину подпольного казино не удалось долго скрываться от правосудия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омский суд будет рассматривать дело одного из организаторов подпольного казино. Мужчины открыли игорный зал прямо в частном секторе.

По данным пресс-службы прокуратуры, четверо омичей решили организовать казино в 2017 году. Для этого они арендовали частный дом на улице 5-я Северная, за свой счет сделали там ремонт, купили несколько игровых автоматов, четыре стола для покера, колесо и стол для рулетки. Хозяину дома они исправно платили за аренду. Казино проработало почти год.

Троих организаторов поймали, а четвертому удалось скрыться. Сейчас его нашли и в ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Его подельников уже осудили в начале 2020 года.