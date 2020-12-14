Взносы на капремонт могут подорожать для омичей в 1,5 раза

В будущем году омичам, возможно, придется больше платить за капремонт. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Взносы на капитальный ремонт не менялись в Омской области с 2013 года и составляли 6,7 рублей. Но недавно министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области выступило с инициативой существенно повысить минимальный взнос до 9,78 рублей. Предложение будут рассматривать на заседании областного правительства.

- Установить на территории Омской области с 1 января 2021 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, уплачиваемого собственниками помещений в таких многоквартирных домах, - 9,78 рубля за 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц, - говорится в проекте постановления облправительства.

По словам главы региона тот тариф, который действует на территории области сейчас не позволяет отремонтировать все дома в срок. Это вызывает недовольство как у федерального Минстроя, так и у омичей. Пока этот вопрос находится на рассмотрении.

По данным фонда капремонта в Омской области уже потратили на ремонт домов 7,2 миллиарда рублей и привели в порядок 3 232 здания. В грядущем году на средства фонда планируется ремонт 636 многоквартирных домов.