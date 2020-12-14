Приоритет работы «Росводоканал Омск» - улучшение качества жизни каждого жителя

В общественный совет предприятия входят депутаты Законодательного Собрания Омской области и Омского городского Совета, руководители общественных организаций, профильных министерств.

В рамках Общественного совета группа компаний «Росводоканал» представила новый подход в части устойчивого развития, а именно расширение практик социального инвестирования. Предприятия ГК «Росводоканал» в силу специфики своей деятельности всегда вели социально-ответственный бизнес. Сегодня перед водоканалами группы стоит задача формировать позитивные, эффективные отношения с потребителями, поставщиками, сотрудниками, вести просветительскую работу и реализовывать проекты, направленные на защиту окружающей среды. Все это - часть долгосрочной стратегии федерального оператора ВиВ.

Генеральный директор «Росводоканал Омск» Сергей Шелест рассказал собравшимся о конкретных мероприятиях инвестиционной и производственной программ выполненных в текущем году. Инвестиционная программа предприятия на 2020-2024 годы предусматривает вложения 1,8 млрд рублей в городское водопроводно-канализационное хозяйство. За 10 месяцев текущего года исполнение инвестпрограммы составило 375 млн рублей, а общий объем инвестиций текущего года - 526 млн рублей. Предприятие продолжает работы по реконструкции канализационных коллекторов больших диаметров на улице Доковской в Советском округе и на улице Новокирпичной в Ленинском округе Омска. Параллельно идет реконструкция оборудования и внедрение новых технологий на очистных сооружениях канализации. Заменены решетки механической очистки сточных вод, отремонтированы вторичные отстойники, внедрена технология реагентной дефосфотации.

Производственная программа предприятия превысила 320 млн рублей. На эти средства заменено более 8 тысяч погонных метров трубопроводов водоснабжения и канализации, 254 единицы технологического оборудования, отремонтированы производственные помещения площадью более полутора тысяч квадратных метров и 1143 единицы оборудования, промыто 357 км канализационных сетей. А автопарк предприятия обновился на 25 единиц.

Цифровые сервисы взаимодействия с потребителями позволили обеспечить дистанционное обслуживание абонентов в текущем году. Клиенты предприятия могут выбирать наиболее удобный для их сервиса из десятка доступных. Через личный кабинет и мобильное приложение «РВК.Услуги» можно оплатить услуги, узнать начисления и задолженность, проверить историю взаиморасчетов. А для тех, кто привык передавать показания по телефону – круглосуточно работает усовершенствованный голосовой робот Минта.

Заботу о здоровье и безопасности как клиентов, так и сотрудников, предприятие считает своим приоритетом. В этом году, несмотря на сложный период, вызванный пандемией, предприятие не проводило сокращений персонала и заработных плат, на постоянной основе обеспечивало сотрудников средствами защиты и антисептиками.

С начала года силами молодежного совета велась просветительская и волонтерская работа – экоуроки в школах и акции по уборке берегов Иртыша, сбору макулатуры. Такие инициативы стали доброй традицией на предприятии и будут продолжены в следующем году.

Для справки:

Общественный совет «Росводоканал Омск» - коллегиальный совещательный орган, созданный для рассмотрения и обсуждения вопросов, подготовки предложений, носящих рекомендательный характер, в сфере развития водопроводно-канализационного хозяйства города Омска.