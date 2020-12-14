В Омске смертность в 1,5 раза превысила рождаемость

В Омскстате подвели итоги 10 прошедших месяцев и данные не выглядят обнадеживающими. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Различные ведомства начинают подводить итоги года и публиковать статистику, характеризующую почти прошедший 2020 год. Данные о количестве умерших и родившихся в Омской области за 10 месяцев 2020 года опубликовал Омскстат.

По их наблюдениям в регионе к концу октября погибло 23 322 человека, а родилось всего 14 735. Это практически в полтора раза меньше. Еще нагляднее разницу можно почувствовать в ежедневных цифрах. По статистике в Омской области каждый день фиксируют примерно 77 смертей и 49 рождений.

Если тенденция сохранится, то к концу года общая разница между количеством родившихся в области людей и количеством погибших может достигнуть 10 тысяч человек.