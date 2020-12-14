Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На севере Омской области капитан теплохода попался на краже топлива

Мужчина пытался слить горячее и продать сельчанину, но был задержан
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Капитана-растратчика оштрафовали.

Капитана-растратчика оштрафовали.

Фото: "КП" Архив

В Омской области будут судить капитана теплохода «Владимир Теренин». 50-летний мужчина попытался продать по дешевке топливо со своего судна.

Инцидент произошел на Иртыше в районе деревни Бородинки Тевризского района. Омич уже слил в канистру сельчанина топливо на 129 тысяч рублей. Но в этот момент его задержали полицейские.

– Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд, в соответствии с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.