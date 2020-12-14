Стало известно, когда в Омске ударят 35-градусные морозы

Омичей ждет морозная погода. Фото: Станислав МУХИН

Сильнейшие морозы надвигаются на Омск. Уже через неделю на регион опустится настоящая сибирская зима - с холодами и трескучим снегом. Как сообщают синоптики, вся эта неделя порадует омичей теплой погодой. А вот уже с понедельника, 21 декабря, столбик термометра резко поползет вниз. Температура днем опустится до -22, а во вторник 22 декабря ударят 35-градусные морозы.

Синоптики прогнозируют днем до -32...-33. Ночью будет еще холоднее - подморозит до -37. Радует, что долго морозы не продержатся. Всего через пару дней потеплеет до -15. Омичам нужно перетерпеть холодные дни.