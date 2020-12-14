«Все это утка»: Главный омский токсиколог высказался о слухах про попытку повторного отравления Навального

Алексея Навального лечили в Омске. Фото: Instagram.com

Получила продолжение история с комой Алексея Навального и его лечением в омской больнице. Главный токсиколог Омской области Александр Скабаев прокомментировал слухи о попытке повторного отравления блогера уже в палате. Их подхватило издание The Times. Все это он назвал уткой и информационным вбросом.

Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца.

- Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца, - сказал ТАСС главный токсиколог региона Александр Скабаев.

Напомним, после лечения в омской больнице Навального перевезли в немецкую клинику.