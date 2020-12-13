Пропавшего 51-летнего омича нашли на реке вмерзшим в лед

Мужчину пришлось выпиливать изо льда. Фото: vk.com

О пропаже 51-летнего Андрея Дудника близкие заявили еще в конце ноября. Он ушел из своего дома в селе Розовка 27 ноября. И больше на связь не выходил. Все это время близкие надеялись, что Андрей Дудник объявится. Искала его полиция, волонтеры. Но все было тщетно.

Новости о пропавшем появились только через две недели. Место нахождения омича установили. Однако к этому моменту он уже был мертв. Тело сибиряка нашли на реке вмерзшим в лед. На страшную находку наткнулись местные рыбаки. Чтобы достать его оттуда, пришлось выпиливать тело. Как он оказался на реке и что случилось в конечном итоге, поисковики не сообщают.