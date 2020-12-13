Жители омского поселка, где выборы главы выиграла сторож, заявили о протестном голосовании

Сторож местной школы была техническим кандидатом. Фото: Одноклассники

Поселок Новоомский на 5 000 жителей теперь обсуждает вся страна. Там произошла политическая сенсация: выборы главы района, которого определял местный сельский совет депутатов, выиграла сторож школы 66-летняя Надежда Чекмарева. Она обошла действующего главу Артура Лена, который руководит поселком уже 14 лет.

После итого выборов депутаты уже заявили, что это было протестное голосование. И жители требуют перемен. Правда, с последним не задалось. Как бы не отрицали коллеги сторожа по школе, что Надежда Чекмарева - технический кандидат, факт остается фактом. Через сутки после победы она написала отказ от должности. И руководить поселком, скорее всего, продолжит Артур Лен. Оба, кстати, на связь не выходят, и общения с прессой избегают.