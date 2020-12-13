Гаишники спасли омича, едва не замерзшего насмерть на кладбище

Сотрудники ДПС спасли сибиряка от смерти. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Едва не остался на кладбище 40-летний омич. Мужчина пришел на могилку, естественно, выпил. Но силы свои не рассчитал. Он потерял сознание, когда вышел за ограду кладбища. На его счастье службу на проходившей рядом трассе «Челябинск-Новосибирск» нес бдительный экипаж ДПС. Они-то и наткнулись на лежавшего в сугробе без сознания омича. Гаишники спасли мужчину от неминуемой смерти.

- Сотрудникам полиции удалось привести 40-летнего местного жителя в чувство и посадить в патрульный автомобиль, где он смог отогреться. Также автоинспекторы остановили проезжающую мимо машину скорой медицинской помощи, которая оперативно доставила мужчину в больницу, – сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

В итоге омичу удалось избежать обморожений. Из больницы его выписали уже через сутки.