В центре Омска машина въехала в окно дома

Машина въехала прямо в окно. Фото: vk.com

Необычная авария произошла в центре Омска. На улице Кемеровская легковушку неожиданно занесло на скользкой дороге. В итоге машина вылетела с проезжей части. "Ладу" занесло и она вылетела на тротуар.

К счастью там не было никого из пешеходов. Остановила неуправляемую машину только стена частного дома, стоящего у края дороги. В соцсетях появилось фото с места необычной аварии. На нем видно, что "Лада" влетела прямо в окно жилища. В момент столкновения жильцы находились дома. Как рассказали очевидцы ДТП, повреждения есть и с внутренней стороны здания.

Из-за чего произошла авария, пока не сообщается. В ГИБДД происшествие на улице Кемеровская пока не прокомментировали.