Жителю Тары, на глазах жены и тещи убившему кота и угрожавшему их взорвать, грозит до 3 лет тюрьмы

С питомцем сибиряк расправился из мести. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

За дикое преступление 40-летнему жителю Тары может грозить всего три года тюрьмы. Все случилось еще в октябре: сибиряк снова сильно перебрал и явился домой. Жена с тещей в очередной раз начали ругать его за пьянство. Все случилось, когда мужчина стоял у крыльца дома. В момент ссоры из него выскочил кот. Взбешенный сибиряк схватил топор и на глазах жены и тещи расправился с питомцем.

Испуганных женщин он загнал домой. Как рассказали в пресс-службе полиции, тарчанин стал им угрожать убийством. Он пугал родственников, что сейчас взорвет дом. Открыл вентиль газового баллона и бросал спички. Мужчина запретил женщинам покидать дом и отправился спать. Только под утро они рассказали пришедшему к ним соседу обо всем ужасе, случившемся с ними ночью.

Сейчас материалы уголовного дела жителя Тары передали в суд. За жестокое обращение с животными и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью сибиряку грозит до трех лет тюрьмы. Свою вину ранее уже 6 раз судимый тарчанин полностью признал.