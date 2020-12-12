В 38 лет умер бывший хоккеист омского «Авангарда»

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Печальная новость пришла о бывшем игроке омского «Авангарда». В 38 лет неожиданно скончался хоккеист Артем Чернов. За «ястребов» он выступал в начале нулевых. Чернов был любимцем болельщиков, часто забивал важные шайбы. Многие на заре спортивной карьеры прочили ему большой успех в НХЛ. Но за Океаном Чернов так и не поиграл. Печальную новость сообщила жена другого омского хоккеиста - Кирилла Кольцова.

- Друзья мои! Сегодня произошло большое горе, мы потеряли близкого друга нашей семьи, спортсмена, бывшего «юлаевца» Артема Чернова. Сердце разрывается от боли, - написала в соцсетях Светлана Кольцова.

Спортивную карьеру воспитанник новокузнецкого хоккея закончил в этом году в родном "Металлурге". О причинах смерти Артема Чернова ничего не сообщается.