«Она не была техническим кандидатом»: Жители поселка под Омском высказались о стороже, выигравшей выборы главы

Надежда Чекмарева отказалась от должности. Фото: Одноклассники

Эффект разорвавшейся бомбы вызвала новость о том, что на выборах главы в поселке Новоомский выиграла сторож местной школы. 66-летняя Надежда Чекмарева обскакала главу, который 14 лет сидел в своем кресле. Большинство сельских депутатов проголосовали за Чекмареву.

Местные жители были уверены: сторож идет техническим кандидатом. Однако коллеги Надежды Ивановны уже заявили: она собиралась стать главой.

- Надежда Ивановна - человек в поселке известный. Ну решила, что есть еще силы возглавить район. Для нас, жителей, это не супер сенсация, как преподнесли это СМИ. Но неожиданно, конечно, - говорит замдиректора по воспитательной работе местной школы Людмила Чворда.

Правда, уже к вечеру стало известно: Надежда Чекмарева от новой должности отказалась. Она написала официальное заявление. Так что руководить поселком, скорее всего, продолжит прежний глава - Артур Лен.