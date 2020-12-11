Перед Новым годом из Омска снова начнет ходить поезд до Новосибирска

Омичи снова смогут добраться до Новосибирска по железной дороге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже в ближайшее воскресенье в Омской области начнет действовать обновленный график движения пассажирских поездов, который будет действовать и в следующем году. По нему через Омск будут проезжать 28 пр поездов дальнего следования.

Новыми для Омска станут поезда № 115/116 Томск – Адлер (цена билета от 6,2 тысяч рублей) и № 8/7 Омск – Владивосток (от 8 тысяч рублей) и № 75/76 Омск – Симферополь (стоимость билетов от 5,3 тысяч рублей). Взамен состава до Нижневартовска будет ходить поезд № 93/94 Барнаул – Омск – Нижневартовск (от 2,6 тысяч рублей).

Также с 24 декабря возобновится сообщение с Новосибирском, которое прервалось более чем на полгода из-за коронавируса. Возить омичей будет поезд № 188/187 Омск – Новосибирск (от 1,5 до 2,9 тысяч рублей), время в пути составит 8 часов 25 минут.