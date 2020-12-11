На видео попало, как омские подростки оторвали номера и попрыгали на капоте машины

Подростки попрыгали на машине и сбежали. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омич поделился видео, на котором четыре подростка развлекались, прыгая на машине.

На кадрах видно, как один из них скрутил передний номер и намеревался унести его с собой. Дети прыгали на капоте и багажнике автомобиля. Звука на видеозаписи нет, но можно предположить, что машина не стояла на сигнализации, поэтому подростки и продолжили развлекаться. Они попытались открыть авто, но это им не удалось. Один из них дергал водительскую дверь за ручку. Спустя несколько минут подростки ушли. Номера, судя по всему, они решили не забирать, оставив оторванный знак на бампере автомобиля.

В комментариях омичи удивились такому отношению подростков к чужому имуществу и сошлись во мнении, что такое недопустимо.