«Будут объявлены новые выборы»: Омский сторож, ставшая главой поселка, отказалась от поста

В Новоомском придется тратить бюджетные деньги на новые выборы. Фото: Одноклассники

Неожиданно, в том числе и для нее самой, избранная на пост главы поселка Новоомского Надежда Чекмарева оказалась не готова к внезапному бремени власти. Напомним, на выборах в местную администрацию 66-летний сторож, бывшая, по сути, техническим кандидатом, уверенно обошла «единоросса» Артура Лена, сидевшего на посту три срока подряд. Уставшие от одного и того же руководителя сельчане проголосовали за того, кто оставался при небогатом выборе.

Сельчане, узнав о результатах выборов, в целом отнеслись к новому главе из народа позитивно. Новость вышла за пределы региона. Ее прокомментировала даже глава федерального ЦИК Элла Памфилова.

– Это барометр социального и политического самочувствия людей, люди активны и осознаны. Кому доверяют, того и избирают, – заявила изданию «Подъем» председатель Центризбиркома. – Это хороший «звоночек» для всех избранных на те или иные должности политиков, которые должны понимать, что просто так на одних обещаниях теперь далеко не проедешь. Люди более жестко стали спрашивать и анализировать: «А что ты сделал?». Это свидетельствует о большей электоральной активности. Меня это радует. Избирательная система развивается, растет достоверность результатов.

Однако саму Чекмареву такой расклад только испугал. Пенсионерку не прельстила даже зарплата, чуть ли не в 10 раз больше ежемесячного оклада сторожа. Глава ушла в подполье и даже перестала отвечать на звонки. Комментарий за нее решил дать местный депутат Александр Дождиков.

– Надежда Чекмарева подала в Совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов, написал сельский парламентарий в паблике «Новоомский сегодня». – Всем спасибо за поддержку, она очень и очень придавала сил в сложные моменты!